Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, за 8 месяцев 2018 года наблюдается снижение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношениях на 2%. - В отношении 1540 правонарушителей были вынесены защитные предписания. В отношении 157 человек по нашим ходатайствам судами были установлены особые требования к поведению правонарушителя, 25 из них в городе. Местной полицейской службой на постоянной основе проводится день открытых дверей в зданий центра социальной адаптации женщин. На сегодняшний день в центр обратились 154 женщин и детей, из них 21 женщина и 31 ребенок помещены в центр. Буквально 5 сентября в центре был проведен день открытых дверей, где женщинам была оказана юридическая и психологическая помощь, - сообщили в МПС. Стоит отметить, что большая часть женщин, обратившихся за помощью, вернулись в свои семьи. За поведением дебоширов следят участковые инспекторы.