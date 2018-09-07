- Наша фирма изготавливает кухонные гарнитуры, шкафы, стеллажи, спальные и детские гарнитуры, прихожие, обеденные и журнальные столы, офисную мебель и мебель для дошкольных учреждений. Вы можете заказать корпусную мебель разной цветовой гаммы и с различной фасадной поверхностью: глянцевой, матовой или патинированной. В приоритете нашей работы - индивидуальный подход к каждому клиенту, - рассказала дизайнер-технолог мебельной компании Асем ИМАНГАЗИЕВА.Для производства мебели предприятие использует качественное сырье производства России и Республики Беларусь, лицевую и внутреннюю фурнитуру фирмы BOYARD, отличающуюся прочностью, функциональностью и соотношением цена – качества.Следует также отметить, что помимо производства мебели компания продает плитные материалы - ЛДСП и ЛДВП, столешницы, мебельную фурнитуру и предоставляет услуги по распилу плитных материалов и облицовыванию кромочными материалами ПВХ.Доставка готовой мебели по городу предоставляется бесплатно, за пределы города оплата по договоренности в зависимости от расстояния.Мебель от ТОО «Плит Сервис» - это воплощение мечты о комфорте и красоте в вашем доме по вашему вкусу!Новости Компаний.