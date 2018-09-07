В эти выходные на коммунальном рынке "Сарайшык" пройдет ярмарка местных сехольхозтоваропроизводителей. Организатором мероприятия выступает городской отдел предпринимательства и туризма. Ярмарку решили посветить Дню Семьи, отмечаемому в Казахстане 9 сентября. - Ярмарка будет работать субботу и воскресенье с 9.00 до 13.00. В эти дни жители гости г.Атырау смогут приобрести свежую местную продукцию по ценам на 10-15 % ниже рыночных, - рассказал начальник городского отдела предпринимательства и туризма Руслан Давлетов.