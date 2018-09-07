Мебель изготавливается в Оренбурге. Срок изготовления до 1,5 месяца. Для производства заказанной мебели используется прочная российская МДФ, ценные породы ясеня и дуба, эмалированные фасады от ведущих европейских производителей эмали и красок и фурнитура от известного австрийского бренда Blum, благодаря которой, по словам специалиста компании, почти каждый сантиметр можно использовать рационально, особенно при изготовлении кухни. Столешницы изготавливаются на заказ из итальянского пластика фирмы «ARPA», также из этого же итальянского пластика можно заказать фасады кухонных гарнитуров.- Кроме того, мы предлагаем своим клиентам новую услугу. Мы не только изготовим на заказ кухонный гарнитур, но и полностью оборудуем по вашему вкусу подходящей сантехникой и кухонной бытовой техникой. У нас вы можете подобрать смесители, микроволновую печь, вытяжку, духовой шкаф, варочную поверхность, посудомоечную и стиральную машины, холодильник. Все товары отличного качества от ведущих европейских производителей, - рассказал директор мебельной студии Ильяс НУРУЛИН.Помимо кухни, здесь вы также можете заказать шкафы-купе и прихожие.Не забудьте записать или запомнить адрес и наши контакты:Новости Компаний.