По словам и.о. акима Теректинского района ЗКО Лауаза УАЛИЕВА, в очереди на жилье в районе стоят 682 человек. - Исходя из этого с прошлого года мы начали разработку 11 проектов по строительству жилых арендных домов. Сегодня мы уже видим результат поставленной цели: завершилось строительство 16 арендных жилых домов и работы по прокладке к этим домам инженерно-коммуникационой инфраструктуры. В скором времени 16 новоселов получат ключи от новых домов. По программе «Нұрлы жер» в июне началось строительство трехэтажных домов в селе Акжаик подрядной организацией ТОО «АлТим» и в селе Федоровка ТОО «Альтаир». Сумма договоров составила 261,3 млн тенге и 436,6 млн тенге соответственно. Проекты переходящие, поэтому жильцы заселятся в новые квартиры в следующем году. Вместе с тем получены результаты экспертизы на разработанные проекты. Это строительство еще восьми многоквартирных домов в селах Акжайык, Жана Омир, Подстепное и Федоровка. Уверен, что на реализацию данных проектов мы получим финансовую поддержку, - сообщил Лауаз УАЛИЕВ. Кроме того, в индивидуальном жилищном секторе собственниками введено в эксплуатацию 6 488 квадратных метров жилья. Очередность по району для индивидуального жилищного строительства составляет 9 677 человек (Аксуатский – 621, Новопавловский – 77, Подстепновский – 6 995, Федоровский – 406, Чаганский – 1 250, Акжаикский – 316 человек, Долинский – 12 человек). После подготовки площадок и подведения коммуникаций участки будут предоставлены согласно списка очередности. - По программе «Нұрлы жол» завершены работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры в селах Акжаик, Жана Өмир, Юбилейное и Тукпай. Сейчас начаты работы по выдаче под индивидуальное жилищное строительство 1 329 земельных участков. Было проведено 19 земельных комиссий, на которых, принятые заявления от 139 юридических и физических лиц, были удовлетворены, - пояснил Лауаз УАЛИЕВ.