Иллюстративное фото из архива "МГ" Республиканский IV благотворительный Гранд бал пройдет в Уральске 25 сентября. Планируется, что участие примут около 130 дебютантов, 30 из которых будут представлять такие крупные города как Алматы, Астана и все города западного региона, а так же из ВКО, ЮКО, СКО. Остальные 100 участников будут отобраны из числа желающих из города Уральск. - Имидж Гранд бала с каждым годом набирает популярность и желающих принять участие с каждым годом все больше и больше. Хочу отметить, что он проводится четвертый год подряд. Первый бал прошел в 20015 году и был посвящен EXPO, второй раз бал организовали в 2016 году ко Дню Независимости РК, в прошлом году темой бала была вечная любовь и гостями его стали Марлен и Анель из Атырау. В этом году мы решили назвать наш бал "Place of mercy", - заявил автор и продюсер проекта Алпамыс ШАРИМОВ. Стоит отметить, что бал будет благотворительным и все вырученные средства пойдут на помощь 100 малоимущим семьям. Выяснилось, что в кастинге может принять участие любой желающий в возрасте от 18 до 29 лет, рост которого должен составлять не менее 165 см. - Стать дебютантами могут не только студенты и молодые люди. Мы призываем всех желающих, независимо от сферы деятельности, социального положения, статуса и семейного положения. В прошлом году у нас участвовала и многодетная мама. Репетиции не будут мешать вашей основной работе или учебе, заявил Алпамыс ШАРИМОВ. Как отметили организаторы, умение танцевать совсем не обязательно, главное - чтобы было желание учиться у дебютантов. - Главное - удивите нас на кастинге. Танцевать мы вас научим. Учиться будем 5 танцам, - рассказала главный организатор мероприятия и хореограф Карлыгаш КАДЫРБЕКОВА. Стоит отметить, что в этом году в благотворительном бале примут участие звезды Казахстанской эстрады. Кто именно - организаторы предпочли сохранить в тайне.