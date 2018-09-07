Арест санкционировал судья Акжайыкского районного суда №2 Амерхан КУЛЕКЕШЕВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 7 сентября, суд рассмотрел ходатайство о санкционировании ареста в отношении подозреваемого в убийстве полицейского. Как следует из материалов дела, подозреваемый в убийстве пришел в здание РОВД, получил табельное оружие, чтобы заступить на дежурство. Затем он поругался с командиром взвода, после чего выстрелил в него несколько раз. - Дело возбуждено по ст. 99 ч.1 "Убийство". Суд постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте сроком на 2 месяца, до 6 ноября, - сообщил судья Амерхан КУЛЕКЕШЕВ. Стоит отметить, что сам подозреваемый не был против ходатайства об аресте. Напомним,убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Позже в ДВД ЗКО сообщили, что полицейский произвел несколько выстрелов в командира. 7 сентября начальник ДВД ЗКО рассказал подробности убийства.  