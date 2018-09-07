Иллюстративное фото По информации службы по связям с общественностью предприятия, за 8 месяцев этого года Атырауский нефтеперерабатывающий завод переработал 3,5 млн тонн нефти. - При этом в августе переработано 457 936 тонн сырья при плане Минэнерго 457 254 тонн. Выполнение составило 100,1%. Доля светлых нефтепродуктов от общего объема переработки сырья за август при плане 70,1% фактически составила 70,7%, за 8 месяцев план также выполнен на 100%, - уточнили в службе по связям с общественностью АНПЗ.