Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня,  7 сентября, около 19 часов, недалеко от поселка Деркул возле моста, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам очевидцев, водитель груженой фуры, не справившись с управлением, сьехал с дороги и фура опрокинулась. Весь товар был разбросан в радиусе 10 метров. Ставить на колеса фуру пришлось с помощью спецтехники. В результате ДТП никто не пострадал. Подробности выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА   