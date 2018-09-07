По словам очевидцев, водитель груженой фуры, не справившись с управлением, сьехал с дороги и фура опрокинулась. Весь товар был разбросан в радиусе 10 метров. Ставить на колеса фуру пришлось с помощью спецтехники. В результате ДТП никто не пострадал. Подробности выясняются.