Фото прислано очевидцами Как рассказали очевидцы, по непонятной причине легковая машина марки Nissan, за рулем которой находилась женщина, оказалась на встречной полосе, в следствии чего допустило лобовое столкновение с внедорожником марки Mitsubishi. У внедорожника сработали подушки безопасности. На место ДТП приехала карета скорой помощи. Однако, по предварительным данным в аварии никто серьезно не пострадал. Стоит отметить, что на мосту тут же образовалась пробка. Подробности аварии выясняются.