ДТП на деповском мосту произошло спустя всего несколько часов после официального открытия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото прислано очевидцами Как рассказали очевидцы, по непонятной причине легковая машина  марки Nissan, за рулем которой находилась женщина, оказалась на встречной полосе, в следствии чего допустило лобовое столкновение с внедорожником марки Mitsubishi. У внедорожника сработали подушки безопасности. На место ДТП приехала карета скорой помощи. Однако, по предварительным данным в аварии никто серьезно не пострадал. Стоит отметить, что на мосту тут же образовалась пробка. Подробности аварии выясняются.