В политический лагерь «Жастар-Отанға» приехали 120 молодых людей из Мангыстауской, Актюбинской, Атырауской и Западно-казахстанской областей. Основная цель лагеря - формирование патриотического духа у молодого поколения, а также привлечение их к общественной деятельности. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся развития бизнес идей. Один из участников лагеря Хан Азильхан стал победителем международного конкурса на лучшую бизнес-идею, который проходил в Москве. - Наша бизнес-идея заняла первое место на конкурсе в Москве. Инвесторы поддержали нас и предложили остаться, однако мы вернулись и здесь нам пообещали оказать содействие в реализации наших планов, - рассказал участник политического лагеря Хан АЗИЛЬХАН. По слолвам общественного деятеля Доса Кошима, подобные встреячи с молодежью позволяют раскрыться им и говорить о проблемах, идеях и мечтах более детально, чтобы затем найти пути решить все это. Среди участников есть молодые журналисты, известные блогеры и спортсмены. В течение четырех дней они будут участвовать в обучающих тренингах, слушать лекции, в программе также семинары в интерактивном формате, где опытные тренеры будут учить молодых ребят основам лидерства, работе в команде и ведению бизнеса. Главная цель – мотивировать молодежь стать полезной обществу и своему государству. В День Конституции юноши и девушки встретились с акимом Уральска и приняли участие в квест-игре на знание статей главного закона страны. В завершении встречи Дос Кошим пожелал всем участникам успехов, а также проявлять больше упорства для достижения своих целей.