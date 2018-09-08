В Атырауской области успешно реализуется ряд проектов, направленных на повышение цифровой грамотности, формирование научно-творческих и исследовательских навыков. В регионе открываются IT-классы по обучению детей основам программирования и робототехники, традиционные библиотеки трансформируются в современные центры знаний, реконструируются спортивные площадки, создается вся необходимая инфраструктура для людей с особыми потребностями. Главной темой встречи с однопартийцами стала реализация поручений главы государства по модернизации ведущей политической силы страны. На встрече с областным активом партии Маулен Ашимбаев рассказал о ключевых задачах, которые и обеспечат реализацию поручений Елбасы. Конкретный план партийной модернизации подготовлен. Главная цель этой реформы - создание наиболее эффективных механизмов политической поддержки курса модернизации в экономической, политической и духовной сферах Казахстана. - В первую очередь, нам необходимо повысить конкурентоспособность партийных кадров. Будет проведен полный аудит качественного состава, на новый уровень выйдет система партийного образования. «Нұр Отан» будет активно сотрудничать с молодежью, самостоятельно готовить высококвалифицированных управленцев, впоследствии выдвигая самых талантливых и активных из них для работы в государственных органах. Во-вторых, партия должна стать мощным генератором идей, стратегической силой, которая участвует в формировании общенациональной повестки дня. Нуротановцы активизируют свою деятельность и будут оперативно реагировать на самые острые и проблемные вопросы, возникающие в стране, - сказал Маулен Ашимбаев. Как отметил Маулен Ашимбаев, Глава государства дал хорошую оценку проводимой работе по исполнению его поручений. Сегодня «Нұр Отан» становится партией конкретных дел. Своевременная и качественная реализации проектов ведется и на местах. - В Атырауской области проведена большая работа, и мы видим, какие результаты дает продуманная и скоординированная работа первичных ячеек партии в регионе. Все новые проекты направлены на то, чтобы население увидело конкретные результаты нашей работы. Наша партия с момента основания всегда была активным и последовательным проводником политики Елбасы в экономической, социальной и политической сферах. На данном историческом этапе свою главную миссию мы видим в том, чтобы быть надежной опорой главе государства и стратегической силой, системно участвующей в третьей модернизации Казахстана, - отметил Маулен Ашимбаев. Выступивший на партийном активе председатель Атырауского областного филиала «Нұр Отан», аким области Нурлан Ногаев рассказал о работе по реализации в регионе пяти социальных инициатив президента. - По все направлениям, инициированным главой государства, в области проводится масштабная работа. Областным филиалом партии «Нұр Отан» на базе Атырауского государственного университета создан IТ-центр. За короткое время центр подготовил 113 специалистов, из них 35 учителей школ области и города. Всего по области открыты 10 IТ-классов, которые ведут обучение по программированию, - рассказал Нурлан Ногаев. – Большое внимание уделяется обеспечению студентов местами в общежитиях. В канун нового учебного года Атыраускому государственному университету было передано бывшее здание АО «КазТрансОйл». 450-местное здание позволит решить вопрос с проживанием студентов. Сегодня ведется строительство еще трех общежитий, и готовятся проектно-сметные документации на строительство восьми общежитий. До 2020 года мы решим вопросы обеспеченности студентов общежитиями. Глава региона остановился и на вопросах дефицита кадров. В прошлом году местный бюджет выделил образовательные гранты 222 подросткам для поступления в вузы Казахстана. В этом году еще 247 абитуриентов получили возможность обучаться востребованным профессиям. Тем самым, в течение нескольких лет в области планируется решить вопрос по нехватке специалистов в жизненно важных сферах экономики региона – медицине, образовании, сельского хозяйства. На встрече с активом партии были выдвинуты ряд предложений. В частности, по обучению инвалидов по специальной методике, для их адаптации в социальной среде и трудоустройства в современных условиях рынка, поддержка молодежных инициатив по посещению сакральных мест Казахстана. Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев взял на заметку высказанные предложения отметив, что эти направления важны в работе партии и они будут учтены в ближайших планах.