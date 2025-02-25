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Происшествия Социум

Смерть школьника в Актюбинской области: задержаны 6 подростков

Один из них предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.
Жулдызхан Хасангалиева
Смерть школьника в Актюбинской области: задержаны 6 подростков

Прокуратура Актюбинской области направила в суд дело о смерти школьника в селе Копа Темирского района.  Следствие показало, что ученики 10 класса по указанию старшеклассников избивали девятиклассников «в воспитательных целях». Один из пострадавших получил тяжелые травмы и скончался. 

По этому делу задержаны шестеро несовершеннолетних. Один из них предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Остальные пятеро обвиняются в хулиганстве и организации преступления. В суде государственное обвинение будет поддерживать процессуальный прокурор.

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Напомним, что трагедия произошла 2 сентября 2024 года. Известно, что в семье погибшего шестеро детей. Он был вторым ребенком. Его мама работает в школе, а отец тоже трудоустроен.

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