Смерть школьника в Актюбинской области: задержаны 6 подростков

Один из них предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Прокуратура Актюбинской области направила в суд дело о смерти школьника в селе Копа Темирского района. Следствие показало, что ученики 10 класса по указанию старшеклассников избивали девятиклассников «в воспитательных целях». Один из пострадавших получил тяжелые травмы и скончался.

По этому делу задержаны шестеро несовершеннолетних. Один из них предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Остальные пятеро обвиняются в хулиганстве и организации преступления. В суде государственное обвинение будет поддерживать процессуальный прокурор.

Напомним, что трагедия произошла 2 сентября 2024 года. Известно, что в семье погибшего шестеро детей. Он был вторым ребенком. Его мама работает в школе, а отец тоже трудоустроен.