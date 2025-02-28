Вас ждет Урумчи! Прямой рейс из Шымкента с авиакомпанией SCAT

С 2025 года путешествия в Китай становятся еще удобнее! Прямой рейс из Шымкента в Урумчи открывает новые возможности для туристов и деловых путешественников. Теперь вы можете отправиться в этот динамичный город Западного Китая по вторникам и пятницам, а вернуться обратно по средам и субботам. Время в пути – всего 2 часа 20 минут!Почему стоит посетить Урумчи? Этот город – ключевой центр торговли, культуры и бизнеса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Он поражает сочетанием современных технологий и восточных традиций. Здесь вас ждут колоритные базары специй и шелка, аутентичная уйгурск

С 2025 года путешествия в Китай становятся еще удобнее! Прямой рейс из Шымкента в Урумчи открывает новые возможности для туристов и деловых путешественников. Теперь вы можете отправиться в этот динамичный город Западного Китая по вторникам и пятницам, а вернуться обратно по средам и субботам. Время в пути – всего 2 часа 20 минут!

Почему стоит посетить Урумчи? Этот город – ключевой центр торговли, культуры и бизнеса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Он поражает сочетанием современных технологий и восточных традиций. Здесь вас ждут колоритные базары специй и шелка, аутентичная уйгурская кухня и, конечно, известные на весь мир рынки.

Природные красоты также делают Урумчи уникальным местом для путешествий. Горы Тянь-Шаня, живописное озеро Тяньчи и многочисленные заповедники позволят насладиться великолепными видами и чистым горным воздухом.

В самом городе также есть на что посмотреть. Главный музей Синьцзяна— среди его экспонатов древние мумии возрастом 3000–4000 лет, в том числе известная «Лоуланьская красавица», шелковые артефакты Великого шелкового пути, буддийские фрески, статуи и многое другое.

Красивый Красный холм с обзорной площадкой подарит незабываемые виды на мегаполис. Прогулка по центральной улице района Цзефан — это множество уютных кафе, ресторанов и магазинов.

Билеты уже в продаже на scat.kz, в мобильном приложении SCAT и на любых доступных ресурсах.

Откройте для себя Урумчи – путешествуйте с комфортом с авиакомпанией SCAT!