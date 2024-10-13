Вдвое увеличилось количество заявок на кредитование бизнеса в Атырауской области

В области по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» в этом году поддержали 760 проектов в Атырауской области.

Как сообщил руководитель отдела управления предпринимательства и промышленности Саттигул Сабиров, в области по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» в этом году поддержали 760 проектов в Атырауской области. В рамках государственной программы кредит предоставляют для развития субъектов предпринимательства, работающих в сфере обрабатывающей промышленности и услуг в регионе.

По словам Саттигула Сабырова, в регионе создают благоприятные условия для роста экономической активности малого и среднего бизнеса.