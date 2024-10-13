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Социум

Вдвое увеличилось количество заявок на кредитование бизнеса в Атырауской области

В области по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» в этом году поддержали 760 проектов в Атырауской области.
Кристина Кобина
Вдвое увеличилось количество заявок на кредитование бизнеса в Атырауской области

Как сообщил руководитель отдела управления предпринимательства и промышленности Саттигул Сабиров, в области по программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» в этом году поддержали 760 проектов в Атырауской области. В рамках государственной программы кредит предоставляют для развития субъектов предпринимательства, работающих в сфере обрабатывающей промышленности и услуг в регионе. 

По словам Саттигула Сабырова, в регионе создают благоприятные условия для роста экономической активности малого и среднего бизнеса.

— Проект предназначен для предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес. В целях эффективного использования бюджетных средств за работой кредитуемых проектов следит фонд «Даму». В последнее время в регионе растёт активность в предпринимательской сфере. По «дорожной карте бизнеса» в прошлом году поступило около 300 обращений, в этом году показатель увеличился вдвое, — рассказал Сабыров.

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