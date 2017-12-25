Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении водителя "Форда", в котором погиб пассажир, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, мужчина пока находится в больнице, куда был доставлен в бессознательном состоянии. - Сейчас решается вопрос о его мере пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК - «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух и более лиц", - пояснили в пресс-службе ведомства. Напомним, авария произошла 22 декабря в 17.40 на 94 километре автодороги Уральск-Атырау. В столкновении двух микроавтобусов погибли две женщины.