Виновному в смерти четырех человек вынесли приговор в Актобе

Смертельная авария произошла пятого июня этого года на 93 километре трассы Актобе-Орск. Из материалов дела следует, что подсудимый за рулем Toyota Alphard ехал из Актобе в село Алимбет Каргалинского района. Он не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. В результате аварии от полученных травм погибли четыре пассажира. Ещё одна женщина получила телесные повреждения.

Смертельная авария произошла пятого июня этого года на 93 километре трассы Актобе-Орск. Из материалов дела следует, что подсудимый за рулем Toyota Alphard ехал из Актобе в село Алимбет Каргалинского района. Он не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. В результате аварии от полученных травм погибли четыре пассажира. Ещё одна женщина получила телесные повреждения.

Оказалось, что водитель официально перевозил пассажиров из Актобе в Орск. А за несколько часов до аварии полицейские останавливали его и проводили беседу по профилактике ДТП. Но несмотря на это водитель пренебрег советам полицейских.

Мужчине предъявили обвинение по статье 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сам подсудимый свою вину полностью признал и заявил, что хотел увернуться от встречного транспорта и ямы на дороге и резко повернул, отчего машина опрокинулась.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишения свободы сроком на пять лет. Кроме этого суд лишил его права управлять авто сроком на семь лет. Свой срок осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор суда не вступил в законную силу.