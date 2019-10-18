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Социум

Власти Аксая ужесточили требования к пассажироперевозчикам

С началом учебного года в городе Аксай выросло количество жалоб на качество работы общественного транспорта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня в Бурлинском районе пассажирскими перевозками занимается ИП «Жолауши». По последней информации на всех маршрутах сосредоточены 27 единиц автотехники: 13 «УАЗиков», 2 «ПАЗа», остальные «ГАЗели». Но есть свои нюансы. Практически нет претензий к работе «сельских» маршрутов. Совсем иная картина в районном центре - Аксае. По маршруту №3 в выходные ходит лишь одна «ГАЗель». С учетом протяженности пути ожидание для людей затягивается на часы.
gorod
Власти Аксая ужесточили требования к пассажироперевозчикам
С началом учебного года в городе Аксай выросло количество жалоб на качество работы общественного транспорта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня в Бурлинском районе пассажирскими перевозками занимается ИП «Жолауши». По последней информации на всех маршрутах сосредоточены 27 единиц автотехники: 13 «УАЗиков», 2 «ПАЗа», остальные «ГАЗели». Но есть свои нюансы. Практически нет претензий к работе «сельских» маршрутов. Совсем иная картина в районном центре - Аксае. По маршруту №3 в выходные ходит лишь одна «ГАЗель». С учетом протяженности  пути ожидание для людей затягивается на часы. Маршруты №№1 и 2 не действуют совсем. 30 ноября истекает срок договора с пассажироперевозчиком – ИП «Жолауши». А это значит, что будет объявлен новый конкурс. Шанс занять эту нишу есть у каждого предпринимателя, который специализируется на пассажирских перевозках. По словам руководителя отдела жилищно-коммунального транспорта, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района Дастана Акмамбетова, на сессии областного маслихата был одобрен проект о признании 6 маршрутов в районе социальными, это 3 городских (№№1, 2 и 3) и 3 сельских (Аксай-Кирово-Аксай, Аксай-Бумаколь-Аксай и Аксай-Успеновка-Аксай). Речь идет о сумме в 67 млн. тенге. Контракт будет заключаться на долгосрочной основе. Вместе с тем будут ужесточены требования к подрядчику: состояние автобусов, соблюдение графиков, обязательное наличие GPRS-навигаторов и т.д. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
автобусы

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