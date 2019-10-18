Власти Аксая ужесточили требования к пассажироперевозчикам

С началом учебного года в городе Аксай выросло количество жалоб на качество работы общественного транспорта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня в Бурлинском районе пассажирскими перевозками занимается ИП «Жолауши». По последней информации на всех маршрутах сосредоточены 27 единиц автотехники: 13 «УАЗиков», 2 «ПАЗа», остальные «ГАЗели». Но есть свои нюансы. Практически нет претензий к работе «сельских» маршрутов. Совсем иная картина в районном центре - Аксае. По маршруту №3 в выходные ходит лишь одна «ГАЗель». С учетом протяженности пути ожидание для людей затягивается на часы.