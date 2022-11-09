Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа: депутат высказался о росте цен на продукты

По словам мажилисмена, вместо траты денег на торговые сети необходимо навести порядок в товарных наценках и логистических цепочках. Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат мажилиса от партии Amanat Аманжан Жамалов направил на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутатский запрос о необходимости создания эффективных инструментов для борьбы с инфляцией. - Ни один товар не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов, женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это похоже не предел, - озв