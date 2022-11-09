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Социум

Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа: депутат высказался о росте цен на продукты

По словам мажилисмена, вместо траты денег на торговые сети необходимо навести порядок в товарных наценках и логистических цепочках. Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат мажилиса от партии Amanat Аманжан Жамалов направил на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутатский запрос о необходимости создания эффективных инструментов для борьбы с инфляцией. - Ни один товар не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов, женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это похоже не предел, - озв
Дана Рахметова
Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа: депутат высказался о росте цен на продукты
По словам мажилисмена, вместо траты денег на торговые сети необходимо навести порядок в товарных наценках и логистических цепочках.
На 14% повысились цены на социально-значимые продукты в ЗКО
На 14% повысились цены на социально-значимые продукты в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Депутат мажилиса от партии Amanat Аманжан Жамалов направил на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутатский запрос о необходимости создания эффективных инструментов для борьбы с инфляцией.
- Ни один товар не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов, женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это похоже не предел, - озвучил Жамалов запрос на заседании мажилиса.
Депутат сказал, что повышение Нацбанком базовой ставки означает, что автоматически вырастут ставки по кредитам и они станут ещё более недоступными для бизнеса. Как следствие, бюджет нагружается дорогими займами.
- При этом, в своих пресс-релизах Национальный банк сообщает, что эффект от этого повышения будет проявляться с лагом в один - два года. Фактически признаёт, что в ближайшие два года, повышение базовой ставки не повлияет на снижение текущей инфляции, - считает народный избранник.
Критику вызвала и «оборотная схема», на которую уже потрачено 86,1 млрд тенге, а также планируется дополнительно выделить еще 14,9 млрд тенге.
- Ещё в июле этого года глава государства подверг сомнению эффективность «оборотной схемы». Но она продолжает работать как ни в чём не бывало. Никаких новых решений мы не видим. И поручение президента по сути не выполняется. Таким образом, Национальный банк и правительство для сдерживания инфляции делают то же, что и всегда, но надеются на лучший результат. Хотя давно уже понятно, что чуда не будет, - высказался депутат.
Он предложил следующие шаги:
  • нужна умная денежно-кредитная политика, которая направит денежные потоки на развитие внутреннего производства
  • необходимо пересмотреть политику импортных поставок. Следует постоянно искать новые выгодные варианты для импорта в рамках ЕАЭС и Центральной Азии,
  • вместо того, чтобы тратить деньги на торговые сети, необходимо навести порядок в товарных наценках и логистических цепочках,
  • рассмотреть возможность дополнительной инфляции.
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Казахстан продукты инфляция

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