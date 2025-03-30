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Происшествия Социум

Водителя «под кайфом» задержали на трассе ЗКО

После проведения медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения вызванное употреблением каннабиноидов.
Кристина Кобина
Водителя «под кайфом» задержали на трассе ЗКО

Водителя задержали, когда он был за рулём в состоянии наркотического опьянения, сообщает Polisia.kz. Сотрудники патрульной полиции ЗКО на трассе Самара — Шымкент остановили Lada 2170, за рулем которой находился 30-летний житель Бурлинского района. После проведения медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения вызванное употреблением каннабиноидов.

— Также выяснилось, что мужчина ранее уже лишили права управления транспортным средством сроком 7 лет. В отношении задержанного начато досудебное расследование. Автомобиль водворили на спецавтостоянку, — отмечается на сайте.  

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Задержанному грозит штраф до 5 тысяч МРП, исправительные работы в том же размере, общественные работы на срок до 1 200 часов, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Стоит отметить, что с начала года в Западно-Казахстанской области зафиксировано уже 40 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения людьми, лишенными права на управление автомобилем.

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