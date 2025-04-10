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Социум Экономика

Военнослужащим Казахстана запретят выдавать кредиты

Военнослужащим в период прохождения ими срочной воинской службы запретят выдавать кредиты и микрозаймы.
Жулдызхан Хасангалиева
Военнослужащим Казахстана запретят выдавать кредиты

В Мажилисе рассказали о новых правилах для онлайн-кредитов. Теперь при оформлении беззалогового потребительского займа через интернет вводится «период охлаждения» — сутки на раздумья. Кроме того, если человек берёт кредит впервые, он должен лично прийти в банк или микрофинансовую организацию.

Также вводятся ограничения по возрасту: люди младше 21 года и старше 55 смогут получить такой кредит только с одобрением через портал eGov. Военнослужащим срочной службы вообще запретят брать кредиты и микрозаймы. Финансовым организациям разрешат списывать мошеннические кредиты, а банки смогут временно блокировать операции по счёту, если заметят подозрительные переводы. Нацбанк получит право вводить ограничения на платёжные услуги во время ЧС. А «Отбасы банк» сможет выдавать образовательные кредиты в рамках госпрограммы накоплений на обучение.

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Чтобы лучше защитить права потребителей финансовых услуг, депутаты приняли дополнительные меры поддержки — особенно для людей из социально уязвимых слоёв. В случае ухудшения экономической ситуации им обязательно будут предоставлять отсрочку по займам и микрокредитам минимум на три месяца без штрафов. Кроме того, ежемесячный платёж снизят как минимум наполовину.

— Также исключается взимание неустойки с физлиц за частичное либо досрочное погашение банковских займов. По микрокредитам же запрещается взимание любых неустоек (за исключением неустойки за невозврат микрокредита). А для снижения нагрузки на заёмщиков устанавливается предельный размер комиссии страхового агента по договорам банковского займа или микрокредита до 10%. Вместе с тем вводится запрет на взыскание третьими лицами выплат из государственного бюджета и денег от благотворительных организаций, предназначенных гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, — сообщили в парламенте. 

Чтобы сделать финансовые услуги доступнее, ввели новые требования — для людей с ограниченными возможностями должна быть создана удобная и безбарьерная среда. Банки и другие финансовые организации теперь обязаны разработать специальный порядок обслуживания таких клиентов. Это касается и обслуживания через доверенное лицо, в соответствии с национальным стандартом.  

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