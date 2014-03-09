Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта ru.wikipedia.org Вьетнамские военные корабли и самолеты, участвующие в поисках пропавшего Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines, не нашли обломков авиалайнера в районе обнаружения пятен, которые могли образоваться из-за разлива топлива из баков воздушного судна. Об этом сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс. Накануне в районе исчезновения самолета в Южно-Китайском море были найдены два пятна — они могли появиться в результате разлива топлива из баков Boeing. В воскресенье утром замминистра транспорта Вьетнама Фам Куй Тьеу (Pham Quy Tieu) сообщил, что найти близ пятен какие-либо следы крушения самолета пока не удалось, поиски продолжаются. Ранее вьетнамские СМИ писали, что авиалайнер упал в 300 километрах от острова Тхо-Чу, но в авиакомпании факт катастрофы не подтверждают. Тем не менее, в воскресенье представители компании заявили, что «готовятся к худшему». Boeing с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в 02.40 субботы по местному времени (22.40 мск пятницы). Последний контакт с экипажем состоялся над Южно-Китайским морем, примерно в 220 километрах от берега. Как мы писали ранее, у двух пассажиров пропавшего «Боинга» выявили краденые паспорта. Двадцать пассажиров — жителей Китая и Малайзии — являлись сотрудниками крупной американской компании Freescale Semiconductor. К поисковой операции подключены военные и спасательные службы Вьетнама, Малайзии, Сингапура и Филиппин. К ним на помощь также направляется эсминец Pinckney ВМС США. Источник: РИА «Новости»