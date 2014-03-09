Фото с сайта context.crimea.ua Фото с сайта context.crimea.ua Спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов полагает, что процесс перехода автономии под российскую юрисдикцию при соответствующем исходе референдума состоится в течение марта, сообщает РИА "Новости". "Переход из одной юрисдикции в другую — процесс сложный, но думаю, в течение одного месяца — марта — при благоприятном исходе референдума крымчане почувствуют себя гражданами другой страны", — сказал Константинов. Зарплаты бюджетников Крыма в случае присоединения автономии к РФ вырастут в несколько раз, заявил Константинов. "Наши бюджетники: учителя, директора школ, медработники, военнослужащие, милиция, служащие органов прокуратуры и так далее будут получать от 2,5 до 4 раз больше", — отметил Константинов. "Компенсации и выплаты зарплат бюджетникам, которые теперь утверждены по стандартам Украины, теперь это будет делаться по стандартам РФ. На этой цифре будет происходить увеличение, будет пересчет бюджета. Эту гарантию мы получили от России. Мы на это, честно говоря, и не рассчитывали", — заявил он. Константинов отметил, что бюджет Крыма будет увеличен более чем в два раза.