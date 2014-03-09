Иллюстративное фото с сайта life24.kz Иллюстративное фото с сайта life24.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На месте пожара, произошедшего в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Гришина, обнаружен труп 54-летнего мужчины. Были спасены 7 человек, в том числе один ребенок. Спасателям пришлось эвакуировать еще 40 человек. По данным ДЧС, пожар произошел в послеобеденное время и был ликвидирован в течение одного часа. В ликвидации пожара были задействованы 20 человек личного состава и 4 единицы техники службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Айдар БАЙЖАНОВ