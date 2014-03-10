Иллюстративное фото с сайта tipaproto.blogspot.com Иллюстративное фото с сайта tipaproto.blogspot.com Мобильный телефон одного из китайских пассажиров, который летел на самолете компании Malaysia Airlines, пропавшем с экранов радаров, работает — брат несколько раз набирал его номер. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Sunday Times. Видеоролик, на котором запечатлен мужчина, набирающий номер своего старшего брата, показали по пекинскому телевидению. Звонок прошел, однако никто не поднял трубку. В общей сложности мужчина сделал три звонка. Родственники попросили авиакомпанию Malaysia Airlines использовать спутниковые технологии, чтобы перехватить сигнал мобильного телефона, пока у него не сел аккумулятор. Авиалайнер, совершавший совместный с китайской China Southern Airlines рейс из столицы Малайзии Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с экранов радаров в 02.40 субботы по малайзийскому времени (22.40 пятницы мск). В момент последнего контакта он находился в 220 километрах от восточного побережья королевства. Погода в районе исчезновения самолета была хорошей, самолетом управляли опытные летчики, лайнер незадолго до исчезновения прошел полную проверку.