Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Распространители слухов “опустили” цены на недвижимость в стране в два раза. Предсказание о крахе на рынке жилья вызвало панику, пишет "Караван". Казахстанцы получили очередной шоковый прогноз: им пообещали падение цен на недвижимость до 50 процентов, как это было 14 лет назад, когда лопнул мыльный строительный пузырь. Народ занервничал, что и понятно, многие в нестабильной экономической ситуации вкладывали деньги именно в недвижимость, брали кредиты. Эксперт одного из агентств недвижимости сообщил: – Рынок перегрет высокими (искусственными) ценами. Я думаю, что недалек день падения цен на уровне 50 процентов от стоимости. В РК недвижимость не обеспечена реальным производством, золотым запасом, и даже занятость населения низкая. Я называю это – “дикий рынок”, живущий по своим законам. Спустя несколько дней с опровержением информации о снижении цен на недвижимость выступила Ассоциация застройщиков РК. – Сегодня нет никаких предпосылок для падения цен. На данный момент наблюдается твердый устойчивый спрос на жилье. Если с 2008 по 2011 год происходила стагнация рынка, то сейчас, как после любого кризиса, идет динамика роста, одной из причин которой являются активные миграционные потоки. Застройщики привели привычный аргумент – мол, казахстанский рынок недвижимости далек от насыщения, на человека в Казахстане приходится всего 19 квадратных метров. Хотя тут, скорее, нужно говорить в первую очередь о платежеспособности населения. Будет ли “девальвация” жилья? Но что же на самом деле будет с ценами? – Цены будут расти, но не быстро. Так как недвижимость у нас традиционно оценивается в долларах США, то в тенге она уже будет выше, – считает консультант по рынку недвижимости и ипотеке Кумар Мусаев. – Снижать цены вряд ли кто-то будет. Перечислю причины: первый фактор – это зависимость строительной отрасли как минимум на 70 процентов от импортных материалов, что скажется на росте себестоимости строительства. Второй фактор – нельзя исключать, что работники строительной отрасли так же, как и все, потеряли в зарплате по отношению к доллару, к ценам на товары и услуги. И, скорее всего, работодатели не останутся в стороне и будут выполнять поручение президента РК хоть как-то повышать зарплату, что опять же скажется на себестоимости строительства. Третий фактор – это нехватка жилья на среднестатистическую семью (каждый взрослый человек должен иметь минимум 6 кв. м), что далеко от этой нормы. Четвертый фактор – инвестиции в недвижимость для сохранения свободных средств. Даже по сравнению с вознаграждениями по валютным депозитам, которые сейчас не превышают 4 процентов, получение дохода от аренды недвижимости выше 8 процентов. Пример: положив 100 000 долларов на валютный депозит, за год вы получите 4 000 долларов, а, купив недвижимость за 100 000 долларов, с аренды вы можете получить 8 000 долларов. Хотя, разумеется, это всего лишь голые цифры, не учитывающие многих факторов.