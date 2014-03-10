Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В матче за Суперкубок Казахстана «Актобе» переиграл карагандинский «Шахтер» — 1:0, сообщает Sports.kz. Долгожданный старт сезона в Казахстане выпадал игрой на Суперкубок Казахстана между чемпионом страны «Актобе» и обладателем Кубка карагандинским «Шахтером». Обе команды довольно успешно провели межсезонье и ставят перед собой высокие цели в еврокубках. В стартовых составах команд вышли несколько новичков, в том числе Данило Неко, Яго Фернандес и Михрет Топчагич. Первый опасный момент создали актобинцы, розыгрыш мяча привел к выходу «один на один» с вратарем Данило Неко, тот пробить успел, однако Александр Мокин вовремя вышел и забрал мяч, шла седьмая минута игры. Навес Дмитрия Мирошниченко в штрафную «горняков», неразбериха, вновь у мяча Неко, удар блокировали оборонцы «Шахтера». Ответ от карагандинцев последовал после удара Романа Муртазаева с линии штрафной, мощно и прямо в Андрея Сидельникова. Александр Гейнрих попытался издали поразить цель, мяч пролетел в метрах двух от ворот. Прострел низом в штрафную «Актобе» и Андрей Финонченко с линии бьет намного выше ворот. Розыгрыш актобинцев позволил выстрелить Гейнриху, опасно, но неточно. Через минуту Гейнрих был точнее, Мокин еле успел отбить «круглого», но тот таки задел штангу. На этом 45 минут подошли к концу. Бросились в атаку карагандинцы на старте второй половины, Муртазаев в пределах штрафной бил по воротам, отбил Сидельников на угловой, после которого Никола Василевич головой послал мяч рядом со штангой. Обоюдоострая игра шла примерно минут десять, «горняки» проводили очередной навал, мяч защитники актобинцев отбили, он полетел к Гейнриху, узбекский нападающий протащил его до штрафной и выкатил Неко, тот мастерски пробил под Мокиным — 1:0. Симчевич попытался дальним ударом сравнять счет, не получилось, Сидельников на высоте. Тренеры провели замены, сначала на поле появился Камолиддин Мурзоев, а затем Маркос Пизелли. Как не странно, после гола «Актобе» больше владел инициативой, Марат Хайруллин пытался увеличить счет, Мокин уверенно забрал мяч. Станислав Лунин и Шавкат Саломов вышли исправлять положение, однако это не помогло, Суперкубок достался «Актобе». Надо признать, команды, несмотря на начало сезона показали очень быстрый и интересный футбол, то ли еще будет. «Актобе» — «Шахтер» 1:0 (0:0) Гол: Неко 68 (1:0) Предупреждение: Логвиненко 32, Конысбаев 58 — Симчевич 38 «Актобе»: Сидельников, Мулдаров, Бадло, Мирошниченко, Хайруллин, Неко (Тагыберген 90), Арзуманян, Коробкин, Логвиненко, Гейнрих, Кападзе (Пизелли 72) Запасные: Нарзикулов, Харабара, Пиззелли, Дяденко, Тагыберген, Шабалин, Аймбетов «Шахтер»: Мокин, Симчевич, Малый, Василевич, Порываев, Конысбаев, Байжанов, Фернандес (Саломов 83), Финонченко, Муртазаев (Лунин 77), Топчагич (Мурзоев 70) Запасные: Покатилов, Вичюс, Саломов, Мурзоев, Тарасов, Лунин, Жангылышбай Судьи: Руслан Дузмамбетов (Усть-Каменогорск), Сергей Васютин, Самат Тергеусизов (оба — Алматы) 9 марта. Астана. «Астана-Арена». 14 000 зрителей.