Победители Суперкубка под курьезной аркой. Фото Vesti.kz Победители Суперкубка под курьезной аркой. Фото Vesti.kz 9 марта на стадионе "Астана-Арена", прошел матч за Суперкубок Казахстана между действующим чемпионом "Актобе" и обладателем Кубка страны "Шахтером", передает корреспондент Vesti.kz. Матч получился увлекательным, в котором победу одержали подопечные Владимира Никитенко. Радости футболистов "Актобе" не было предела, так как всегда приятно начинать сезон с первого завоеванного трофея. Однако на церемонии награждения произошла заминка. Никто из организаторов матча не заметил, что на арке победителя была допущена грамматическая ошибка на национальном языке, согласно которой в переводе на русский язык "Актобе" стал обладателем не "СупеРкубка", а "СупеПкубка". Причем под таким ляпом победители матча были запечатлены на многих снимках фоторепортеров. Отметим, что в матче отборочного цикла ЧМ-2014 между сборными Казахстана и Германии, также произошел курьезный случай. На футболке защитника казахстанской команды Генриха Шмидтгаля была допущена ошибка - в его фамилии не хватало латинской буквы g. Вместо Shmidtgal на майке красовалось Shmidtal.