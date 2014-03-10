Фото с сайта uainfo.org Фото с сайта uainfo.org Михаил Ходорковский выступил со сцены на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру" с места событий. Бывший глава "ЮКОСа" в частности заявил, что российские власти поощряли к силовым действиям украинской милиции против протестующих на улицах Киева. Также Ходорковский обвинил во лжи федеральные российские телеканалы, по версии которых по Киеву ходят неуправляемые вооруженные банды, состоящие из украинских националистов. "Пропаганда как всегда лжет. Фашистов здесь не больше, чем на улицах Москвы", — сказал Ходорковский. Бизнесмен посетил центр Киева еще вечером 8 марта и пообщался с людьми на Майдане. 10-го числа Ходорковский должен выступить с лекцией перед украинскими студентами.