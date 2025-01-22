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Социум

Воинская служба в резерве вводится с 2025 года в Казахстане

Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам службы в резерве, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Воинская служба в резерве вводится с 2025 года в Казахстане

Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам службы в резерве, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

- Она станет дополнительным способом комплектования армии и позволит подготовить резервные силы по необходимым военно-учётным специальностям, сократить сроки готовности воинских частей за счёт того, что резервисты будут прибывать напрямую в воинскую часть, а также повысить боевую готовность формируемых подразделений, - говорится в сообщении.

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Законом вводится новое понятие «военный резервист», который во время занятий или сборов приобретает статус военнослужащего. Как отмечается, данный способ уже применяется в странах СНГ и других зарубежных странах. На начальном этапе министерство обороны планирует набрать около 2 тысяч резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться, исходя из потребности армии.

- В резервисты будут призывать на добровольной основе. Закон по вопросам службы в резерве будет распространяться на совершеннолетних граждан Казахстана, - сказано в сообщении.

Так, к резервистам будут предъявляться требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения:

  • для офицеров – до 60 лет,
  • для сержантов и солдат – до 50 лет.

Они будут проходить подготовку в воинских частях в регионе своего проживания. При этом финансирование службы в резерве будет производиться исключительно из государственного бюджета.

Также военные резервисты будут получать минимальную заработную плату ежемесячно в период занятий, а в период проведения 30-дневных сборов – выплаты в размере своей среднемесячной заработной платы.

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