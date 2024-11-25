Война — это заработок: как живет курортный город Соль-Илецк

Основной заработок городка – туризм: каждый второй домик сдается аренду, и кругом сувенирные лавки, кафе и таксисты. Заработок стабильным не назовешь, в этом году из-за непогоды курортный сезон сократился в два раза, сетуют местные.

По словам местных жителей ежегодно сюда приезжают отдыхать около 2 миллионов человек. Их солёные озёра являются целебными, от того такой большой наплыв туристов и отдыхающих в сезон, который длится с мая по сентябрь каждый год.

Соль-Илецк любят и казахстанцы, в основном жители Актобе и Уральска. Тем более добраться туда не сложно и не дорого – в сезон по несколько раз в день ездят такси, а еще проще добраться на поезде.

Основной заработок городка – туризм: каждый второй домик сдается аренду, и кругом сувенирные лавки, кафе и таксисты. Заработок стабильным не назовешь, в этом году из-за непогоды курортный сезон сократился в два раза, сетуют местные.



Война в Украине для многих стала возможностью заработать. На улицах Соль-Илецка баннеры с погибшими на войне с Украиной солдатами. Разговоры о войне и погибших можно услышать везде. Об этом в глубинке говорят часто: много знакомых и близких уже погибли, но людей это не останавливает, мужчины все равно уезжают воевать.

— Это не война, а какой-то вахтовый метод. Едут туда за деньгами, приезжают обратно, потом снова уезжают. Меня не призывали, но, если даже призовут, какой смысл туда ехать? Зачем? Для чего? Понимаете, любая война или конфликт решается только переговорами. Люди едут за деньгами, для них это работа, патриотизма как такового нет. Это не война. Привозят оттуда очень много. Кладбище с каждым днём растёт. Самое обидное, что привозят молодых солдат, можно сказать детей, большинство из которых из деревень. Буквально вчера троих привезли, проводили их в последний путь, — рассказывает местный житель Алексей.

Мужчина поделился, что ему доводилось побывать на линии фронта. Он забирал оттуда своего раненного родственника.

— Я посмотрел на это отношение. Его ранило, у него осколок в спине. Шёл еле-еле, чуть ли не терял сознание. Там всем наплевать на тебя. Попросил у военных просто каталку, сказали «Не положено!». Если меня призовут, откажусь. Пусть меня посадят, буду жить и работать в колонии. Я не вижу смысла ехать туда, я нужен своей семье. Пацаны с Донбасса приезжали и рассказывали, что когда новоиспечённые солдаты задаются вопросами, когда домой, там прямо говорят, домой только либо «двухсотым» (мертвым), либо «трёхсотым» (раненым) вернётесь. Всех наших молодых и неопытных бойцов считают просто за «пушечное мясо», — говорит мужчина.

Местные отмечают, что многих заставляет идти на войну нужда. У кого-то кредиты, кто-то - просто выровнять своё материальное положение. В основном идут воевать молодые парни из деревень.

— Знаю много онкобольных, которые ушли воевать. Им терять нечего. Вот только если солдат пропал без вести, их родственники не получают никаких выплат. Списывают на то, что якобы перешёл воевать на другую сторону. И таких немало, — поделился ещё один житель Соль-Илецка по имени Мурат.

Однако «откосить» от войны удаётся мало кому, да и то, на это должны быть веские причины, говорят местные.

— Призовут, ничего страшного пойдём на войну. Я не знаю ни одного, который смог «откосить». На моей памяти лишь один случай, когда не забрали на войну. Прямо перед СВО мой хороший знакомый попал в аварию, получил серьезные травмы. Ну, его и не взяли. Многие мои знакомые погибли на войне, — поделился Валерий.

Мужчины постарше или пенсионного возраста с сожалением рассказывают о своих детях и внуках, которые сейчас на войне.

— Нас уже никто не призовёт, что с нами делать, если только песком посыпать. А молодежь как жалко, у них вся жизнь впереди. Есть те, кто сам идёт добровольно, а так если «накосячишь», тебя сразу определят туда. Отправляют воевать пачками, везут оттуда тоже пачками. Только, конечно, не всех сразу, чтобы люди бунтовать не стали, — говорит пенсионер.

По словам местных жителей, только по Соль-Илецкому району начитывается около двухсот погибших на войне с Украиной. Мы побывали на православном и мусульманском кладбищах.

Найти могилы погибших на войне солдат просто — над ними развеваются флаги России, ВДВ, ВМФ, ГРУ, артиллерийских, береговых и мотострелковых войск. Есть могилы, над которыми виднеются флаги частной военной компании «Вагнер».

На могильных плитах фотографии молодых людей, которым было всего 20-30 лет. Теперь их «вечные дома» окутаны яркими венками с чёрными лентами и цветами.