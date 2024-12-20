Волк напал на человека в Атырауской области

Случай произошел в селе Елтай, Индерского района Атырауской области. На страницах местных пабликов появилась информация о том, что в сельском округе появился волк.

Случай произошел в селе Елтай, Индерского района Атырауской области. На страницах местных пабликов появилась информация о том, что в сельском округе появился волк. Автор поста утверждает, что на его отца напали волки. Хищник набросился на него, когда мужчина собирался покормить скот сеном. Укусы пришлись на руку. Сельчанину удалось справиться с волком и убить его.

– Будьте осторожны, друзья. Этот случай произошел в нашем селе. Волки оказывается зашли в поселок, прячутся то там, то тут. Волка отправили на экспертизу. Будем ждать результаты. Может он просто был голоден. Такой же случай произошел в поселке Ынтымак. Волк напал на мужчину и укусил за плечо. Будьте внимательны, - говорит автор поста.

К публикации мужчина приложил фотографию убитого животного и раненую руку отца.

Аким Елтайского сельского округа Дулатбай Сариев рассказал, что инцидент произошел 19 декабря в зимовке в 15 километрах от поселка Елтай. Хищник напал на сельчанина рано утром. Благо мужчина был не один. Он смог свернуть шею волку, на помощь подбежали другие мужчины.

– Они связали волка, загрузили в машину и привезли в поселок. Мужчину в больнице осмотрели и он получил всю необходимую медицинскую помощь. Мы со своей стороны отработали с ветеринарной службой. Специалисты продезинфицировали машину, в которой привезли волка. Труп животного вывезли в специальное место, изъяли образцы, а труп животного сожгли. Образцы направили на экспертизу на бешенство. Будем ждать результатов, - рассказал Дулатбай Сариев.

Аким села отметил, что волки редко подходят близко к населенным пунктам. Их вынуждают приближаться к людям либо голод либо болезнь.