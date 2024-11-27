Волокита и формальные ответы: наказаны более 1600 чиновников акиматов

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провел заседание коллегии, на котором был рассмотрен вопрос состояния работы с обращениями граждан в местных исполнительных органах.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов провел заседание коллегии, на котором был рассмотрен вопрос состояния работы с обращениями граждан в местных исполнительных органах.

По озвученным данным, за 10 месяцев 2024 года в центральные госорганы поступило 2,1 миллиона обращений, а в местные исполнительные органы – 1,1 миллиона.

В результате проверок, проведенных прокуратурой, было установлено, что в некоторых акиматах имели место формальные ответы на обращения граждан, волокита, а также несоблюдение сроков и процедур рассмотрения. Эти факты нарушают права граждан на своевременное и качественное рассмотрение их жалоб и предложений.

Кроме того, было выявлено, что в отдельных случаях местные исполнительные органы не придавали должного внимания качеству и содержательности ответов на обращения, что также негативно сказывалось на доверии граждан к госучреждениям.

- На основании выявленных нарушений прокуратура внесла акты прокурорского надзора в адрес правительства Казахстана и акимов областей. 1652 должностных лица акиматов были привлечены к различным видам ответственности, из которых 601 человек занимал руководящие должности, - сообщили в надзорном органе.

Так, правительству и акиматам было рекомендовано пересмотреть подходы к организации анализа чувствительных для общества вопросов, включая использование искусственного интеллекта для более эффективной обработки запросов и оценки актуальности обращений.

Прокурорам регионов было поручено активно сотрудничать с уполномоченными органами для восстановления нарушенных прав заявителей и отмены незаконных решений. Это включает в себя как работы по индивидуальным обращениям граждан, так и принятие системных мер для устранения пробелов и недостатков в работе местных исполнительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 1,5 тысяч уголовных дел, связанных с коррупцией, что на 6,5% больше, чем за тот же период 2023 года. Среди преданных суду 181 человек работали в акиматах и их структурных подразделениях. Следом идут сотрудники органов внутренних дел, министерства финансов, Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и министерства сельского хозяйства.