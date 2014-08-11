Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на представителя международной неправительственной организаци PyxeraGlobal. atyrau_malki - В селе Аккайын Атырауской области в рамках реализации программы развития сообщества «Ынтымак» была проведена акция по спасению мальков. По подсчётам представителей рыбоохраны, волонтерами компании «Тенгизшевройл» было спасено около 10 тысяч мальков жереха, воблы, леща и сазана, - сказала координатор проекта Аруна ДЖУНИСОВА. В акции приняли участие около 40 человек, среди которых и взрослые, и дети. Организатором акции выступила международная неправительственная организация PyxeraGlobal при поддержке компании «Тенгизшевройл». «Голубой патруль» программы развития сообщества «Ынтымак» уже не первый год участвует в общем деле сохранения экосистемы Атырауской области. - После весенних паводков рыбная молодь скатывается по пойме Урала. Когда уровень воды начинает спадать, не вся молодь попадает обратно в реку. Большинство оказывается в небольших водоемах, которые после спада воды становятся оторванными или, как говорят, отшнурованными от реки. Эти остаточные водоемы настолько мелеют или высыхают, что находящаяся в них молодь обречена на гибель. Находиться в таких отшнурованных водоемах для мальков очень опасно. Поэтому и необходимо принимать меры для ее спасения, - пояснила Аруна ДЖУНИСОВА. Первая в этом году акция по спасению мальков состоялась 26 июля в селе Петрушкино Махамбетского района Атырауской области. Тогда в акции приняли участие около 20 человек. Следующая акция запланирована на 30 августа.