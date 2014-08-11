|Одним из самых престижных учебных заведений технического и профессионального образования на сегодняшний день считается
Уральский колледж информационных технологий. В 2014 году колледжу 40 лет.
|Свою историю колледж начал в 1974 году как базовое учебное заведение приборостроительного завода «Омега». Сегодня это
современное, перспективное учебное заведение технического и профессионального образования, прочно завоевавшее свое место
на рынке образовательных услуг.
|Важной задачей повышения качества обучения в системе профессионального образования является постоянный поиск новых форм и
методов обучения, которые позволяют обеспечить максимальную эффективность, - говорит директор колледжа Александр ГЛАДКОВ.
- Подготовка сознательных, высокообразованных, квалифицированных кадров, владеющих профессиональным мастерством, глубокими
и прочными знаниями, компьютерной грамотностью, способных осваивать новейшую технику и технологию, а также применять их на
практике - главная задача коллектива колледжа.
|В колледже ведется подготовка кадров по наиболее востребованным профессиям: «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта», «Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности», «Вычислительная
техника и программное обеспечение».
|В колледже прекрасная учебно-материальная база: компьютерные классы оснащены мультимедийными подиумами, плазменными
панелями, интерактивными досками, компьютерами.
|Учебные мастерские по профессиям укомплектованы необходимым оборудованием для качественного выполнения практических заданий.
Так, к примеру, мастерские для подготовки слесарей по ремонту автомобилей, техников-механиков оснащены двухстоечным подъемником,
оборудованием для диагностики ходовой части автомобиля, компьютерной диагностикой, шиномонтажным оборудованием, приспособления
ми для облегчения работы с крупногабаритными агрегатами, оборудованием для выполнения кузовных и покрасочных работ и так далее.
|Студенты получают не только хорошие теоретические знания, но и имеют возможность закрепить свои навыки на практических занятиях.
Также стоит отметить, что Уральский колледж информационных технологий ведет целенаправленную и системную работу по развитию
социального партнерства. На протяжении многих лет колледж работает с АО «Аккайнар», АО «ИнтерГазАзия», ТОО «Ашык Жол»,
ТОО «Урал кров», ТОО «Казмонтажсервис», ТОО «Оргтехника», ТОО «Сервис Центр», СТО «Волга-Газ-Сервис» и другие.
|Еще одним из направлений работы Уральского колледжа информационных технологий является организация и внедрение инклюзивного
образования.
- Инклюзивное образование в колледже внедрено в 2012 году, - продолжает Александр Германович. - Студенты с нарушением опорно-
двигательного аппарата учатся профессии «Вычислительная техника и программное обеспечение» уже на втором курсе. Также в 2013-
2014 учебном году в Уральском колледже информационных технологий начата подготовка учащихся с нарушением слуха и речи также
по профессии «Вычислительная техника и программное обеспечение», квалификация «Техник-программист». Учебные занятия
сопровождаются сурдопереводом педагога-сурдолога, что обеспечивает обратную связь с учащимися. Необходимо отметить, что процесс
социализации для данной категории учащихся колледжа проходит успешно, с учащимися постоянно работает педагог-психолог.
|Учащиеся группы уже имеют в своей копилке первые достижения и победы. Так студенты принимали участие в Областном фестивале
авторской песни, посвященном 25-летию вывода Советских войск из Афганистана. Ребята также являются призерами соревнований по
волейболу среди студентов колледжа. Учащиеся этой группы стали победителями в традиционном конкурсе «Лучшая группа года» по
итогам 2013-2014 учебного года и готовятся к поездке в Астану.
|На протяжении ряда лет колледж ведет активную совместную работу с учебными заведениями приграничных областей Российской
Федерации. Заключены договора с ведущими колледжами городов Саратова, Балаково и Энгельса. Неоднократно проводятся
совместные научно-практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства.
|Говоря сегодня о воспитании поликультурной личности, воспитании казахстанского патриотизма, нельзя не сказать о таком направлении
работы колледжа, как совместная работа с воинами-афганцами, войсковой частью 2029. Свыше 10 лет в колледже существует военно-
патриотический клуб «Поиск», который является одним из лучших клубов подобного направления в учебных заведениях технического и
профессионального образования области.
|Педагогический коллектив колледжа делает все от него зависящее, чтобы процветание и благополучие населения обеспечивали
высококвалифицированные специалисты. Мы приглашаем на обучение в наш колледж выпускников школ, кто хочет получить хорошую,
востребованную специальность, которая даст возможность стать успешным человеком в будущем, - подвел итог Александр ГЛАДКОВ.
