Одним из самых престижных учебных заведений технического и профессионального образования на сегодняшний день считается Уральский колледж информационных технологий. В 2014 году колледжу 40 лет.

Свою историю колледж начал в 1974 году как базовое учебное заведение приборостроительного завода «Омега». Сегодня это современное, перспективное учебное заведение технического и профессионального образования, прочно завоевавшее свое место на рынке образовательных услуг.

Важной задачей повышения качества обучения в системе профессионального образования является постоянный поиск новых форм и методов обучения, которые позволяют обеспечить максимальную эффективность, - говорит директор колледжа Александр ГЛАДКОВ. - Подготовка сознательных, высокообразованных, квалифицированных кадров, владеющих профессиональным мастерством, глубокими и прочными знаниями, компьютерной грамотностью, способных осваивать новейшую технику и технологию, а также применять их на практике - главная задача коллектива колледжа.

В колледже ведется подготовка кадров по наиболее востребованным профессиям: «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», «Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности», «Вычислительная техника и программное обеспечение».

В колледже прекрасная учебно-материальная база: компьютерные классы оснащены мультимедийными подиумами, плазменными панелями, интерактивными досками, компьютерами.

Учебные мастерские по профессиям укомплектованы необходимым оборудованием для качественного выполнения практических заданий. Так, к примеру, мастерские для подготовки слесарей по ремонту автомобилей, техников-механиков оснащены двухстоечным подъемником, оборудованием для диагностики ходовой части автомобиля, компьютерной диагностикой, шиномонтажным оборудованием, приспособления ми для облегчения работы с крупногабаритными агрегатами, оборудованием для выполнения кузовных и покрасочных работ и так далее.

Студенты получают не только хорошие теоретические знания, но и имеют возможность закрепить свои навыки на практических занятиях. Также стоит отметить, что Уральский колледж информационных технологий ведет целенаправленную и системную работу по развитию социального партнерства. На протяжении многих лет колледж работает с АО «Аккайнар», АО «ИнтерГазАзия», ТОО «Ашык Жол», ТОО «Урал кров», ТОО «Казмонтажсервис», ТОО «Оргтехника», ТОО «Сервис Центр», СТО «Волга-Газ-Сервис» и другие.

Еще одним из направлений работы Уральского колледжа информационных технологий является организация и внедрение инклюзивного образования. - Инклюзивное образование в колледже внедрено в 2012 году, - продолжает Александр Германович. - Студенты с нарушением опорно- двигательного аппарата учатся профессии «Вычислительная техника и программное обеспечение» уже на втором курсе. Также в 2013- 2014 учебном году в Уральском колледже информационных технологий начата подготовка учащихся с нарушением слуха и речи также по профессии «Вычислительная техника и программное обеспечение», квалификация «Техник-программист». Учебные занятия сопровождаются сурдопереводом педагога-сурдолога, что обеспечивает обратную связь с учащимися. Необходимо отметить, что процесс социализации для данной категории учащихся колледжа проходит успешно, с учащимися постоянно работает педагог-психолог.

Учащиеся группы уже имеют в своей копилке первые достижения и победы. Так студенты принимали участие в Областном фестивале авторской песни, посвященном 25-летию вывода Советских войск из Афганистана. Ребята также являются призерами соревнований по волейболу среди студентов колледжа. Учащиеся этой группы стали победителями в традиционном конкурсе «Лучшая группа года» по итогам 2013-2014 учебного года и готовятся к поездке в Астану.

На протяжении ряда лет колледж ведет активную совместную работу с учебными заведениями приграничных областей Российской Федерации. Заключены договора с ведущими колледжами городов Саратова, Балаково и Энгельса. Неоднократно проводятся совместные научно-практические конференции, семинары, конкурсы профессионального мастерства.

Говоря сегодня о воспитании поликультурной личности, воспитании казахстанского патриотизма, нельзя не сказать о таком направлении работы колледжа, как совместная работа с воинами-афганцами, войсковой частью 2029. Свыше 10 лет в колледже существует военно- патриотический клуб «Поиск», который является одним из лучших клубов подобного направления в учебных заведениях технического и профессионального образования области.