beeline 2Результатом работы Beeline Казахстан в первом полугодии 2014 года стал рост всех ключевых показателей – дохода, выручки, доходности, количества абонентов. В компании отмечают стабильное увеличение голосового и интернет трафиков при значительном снижении стоимости услуг. Основные показатели Общий доход компании вырос на 8,4% по сравнению с уровнем II квартала 2013 года и составил 33 920 млн. тенге. Выручка в сегменте мобильной передачи данных увеличилась на 22%, в то время как «голос» прирос на 6,3%. Количество клиентов оператора увеличилось более чем на 773 тысячи и составило 9 568 тысяч абонентов. Рост активной абонентской базы ко II кварталу 2013 года составил 8,8%. Показатель EBITDA составил 16 530 млн. тенге, это на 10,3% выше чем в 2013 году. Компания также увеличила доходностьконсолидированная маржа EBITDA увеличилась на 0,8 процентных пункта и составила 48,7%. На фоне активного роста абонентской базы стоимость среднего счета нашего клиента (ARPU) уменьшилась на 4% по сравнению с 2013 годом и составила 1057,8 тенге в месяц. Благодаря взвешенной стратегии продвижения пакетных предложений наши абоненты получили возможность нарастить потребление внутрисетевых услуг, при этом уменьшились средняя удельная цена минуты и мегабайта. По итогам II квартала 2014 года она составила 3,9 тг, что на 10,6% ниже, чем в аналогичном периоде 2013 года, а стоимость мегабайта упала до 1,1 тенге. Рост объемов потребления услуг – голосового и data трафика – характеризуют такие показатели: показатель MOU составил 326 минут в месяц, что на 8,5% больше, чем год назад; интернет-трафик вырос на почти в 2 раза – на 81,8%. Если по итогам за 2 квартал 2013 клиенты Beeline Казахстан скачивали в среднем 127 Мб в месяц, то в 2014 эта цифра составила уже 231 Мб. Продукты и услуги «Мобильный интернет является ключевым направлением развития бизнеса Beeline Казахстан. Мы существенно обновили линейку услуг мобильного интернета – внедрили дневные, недельные и месячные пакеты, открыли бесплатный доступ на наиболее популярные сетевые ресурсы и социальные сети. Результатом такого подхода стал значительный рост количества клиентов, которые используют мобильный интернет» - комментирует Тарас Пархоменко, Главный исполнительный директор Beeline Казахстан. Большой отклик среди клиентов оператора нашла инициатива «Весь Узбекистан», позволяющая совершать звонки в соседнюю страну всего за 9 тенге за минуту. Более 100 000 клиентов воспользовались данной услугой и совершили порядка 1,5 млн. звонков в Узбекистан. Традиционно, компания подготовилась к летнему сезону, обновив предложения роуминга. Специалисты Beeline качественно улучшили услугу «СуперВиза», а также добавили множество новых возможностей в двух новых вариантах продукта «СуперВиза L» и «СуперВиза XL». Корпоративные клиенты получили возможность более эффективно управлять своими затратами на связь благодаря инновационному продукту «Единая сеть офисных и мобильных» (FMCN). Данное решение позволяет сэкономить средства наших клиентов за счет оптимальной маршрутизации звонков и сокращения времени дозвона. Проводной интернет В первом полугодии 2014 года рост дохода услуги «Интернет Дома» составил более 15%. Количество пользователей услуги "Интернет Дома" увеличилось на 26% до 320 819 абонентов, по сравнению с результатами на конец июня 2013 года. Кроме того, покрытие сети услуги проводного интернета с июля 2014 года расширилось за счет включения четырех новых городов Казахстана - Балхаш, Рудный, Абай, Хромтау. Социальный вклад Компания продолжает социальный проект WiFi Bus и подключает городские автобусы к скоростному 3G интернету. Во II квартале WiFi Busы от Beeline вышли на маршруты в Уральске, Кокшетау и Туркестане. Всего уже более 120 автобусов в 6 городах страны радуют своих пассажиров бесплатным интернетом от Beeline. Традиционная акция «Звонок Однополчанину» прошла с мая по июнь. Ветеранам ВОВ и труженикам тыла была предоставлена возможность бесплатно позвонить в любую точку страны и мира, чтобы пообщаться с однополчанами, друзьями, родственниками. Также, компания запустила новый республиканский благотворительный проект «Безграничные возможности», в рамках которого к бесплатному скоростному интернету подключаются социальные учреждения по всему Казахстану. В списке на подключение - детские дома, областные школы-интернаты, центры адаптации людей с ограниченными возможностями. До конца 2014 года будут подключены 8 объектов в 6 городах Казахстана.   Ключевые показатели деятельности Beeline Казахстан BEELINE Казахстан, млн тенге
2 кв. 14

2 кв. 13

2014/2013
Общий доход

33 920

31 300

8,4%
EBITDA

16 530

14 989

10,3%
EBITDA маржа, %

48,7%

47,9%

0,8 р.р.
Capex, USD

17 337

37 228

-53,4%
Mobile
Абоненты ('000)

9 568

8 796

8,8%
ARPU (тенге)

1 057,8

1 101,5

-4,0%
MOU

326,1

300,5

8,5%
