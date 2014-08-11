Результатом работы Beeline Казахстан в первом полугодии 2014 года стал рост всех ключевых показателей – дохода, выручки, доходности, количества абонентов. В компании отмечают стабильное увеличение голосового и интернет трафиков при значительном снижении стоимости услуг.
Основные показатели
Общий доход компании вырос на 8,4% по сравнению с уровнем II квартала 2013 года
и
составил 33 920 млн. тенге
. Выручка
в сегменте мобильной передачи данных увеличилась на 22%
, в то время как «голос» прирос на 6,3%. Количество клиентов
оператора увеличилось более чем на 773 тысячи
и составило 9 568 тысяч абонентов
. Рост
активной абонентской базы
ко II кварталу 2013 года составил 8,8%.
Показатель EBITDA
составил 16 530 млн
. тенге, это на 10,3% выше
чем в 2013 году. Компания также увеличила доходность
– консолидированная маржа EBITDA увеличилась
на 0,8
процентных пункта и составила 48,7%.
На фоне активного роста абонентской базы стоимость среднего счета нашего клиента (ARPU) уменьшилась на 4% по сравнению с 2013 годом и составила 1057,8
тенге в месяц. Благодаря взвешенной стратегии продвижения пакетных предложений наши абоненты получили возможность нарастить потребление внутрисетевых услуг, при этом уменьшились средняя удельная цена минуты и мегабайта. По итогам II квартала 2014 года она составила 3,9 тг, что на 10,6% ниже
, чем в аналогичном периоде 2013 года, а стоимость мегабайта упала до 1,1
тенге. Рост объемов потребления услуг – голосового и data трафика – характеризуют такие показатели: показатель MOU составил 326 минут
в месяц, что на 8,5%
больше, чем год назад; интернет-трафик вырос на почти в 2 раза – на 81,8%.
Если по итогам за 2 квартал 2013 клиенты Beeline Казахстан скачивали в среднем 127 Мб
в месяц, то в 2014 эта цифра составила уже 231 Мб
.
Продукты и услуги
«Мобильный интернет является ключевым направлением развития бизнеса Beeline Казахстан. Мы существенно обновили линейку услуг мобильного интернета – внедрили дневные, недельные и месячные пакеты, открыли бесплатный доступ на наиболее популярные сетевые ресурсы и социальные сети. Результатом такого подхода стал значительный рост количества клиентов, которые используют мобильный интернет» - комментирует Тарас Пархоменко, Главный исполнительный директор Beeline Казахстан.
Большой отклик среди клиентов оператора нашла инициатива «Весь Узбекистан», позволяющая совершать звонки в соседнюю страну всего за 9 тенге за минуту. Более 100 000 клиентов воспользовались данной услугой и совершили порядка 1,5 млн. звонков в Узбекистан.
Традиционно, компания подготовилась к летнему сезону, обновив предложения роуминга. Специалисты Beeline качественно улучшили услугу «СуперВиза», а также добавили множество новых возможностей в двух новых вариантах продукта «СуперВиза L» и «СуперВиза XL».
Корпоративные клиенты получили возможность более эффективно управлять своими затратами на связь благодаря инновационному продукту «Единая сеть офисных и мобильных» (FMCN). Данное решение позволяет сэкономить средства наших клиентов за счет оптимальной маршрутизации звонков и сокращения времени дозвона.
Проводной интернет
В первом полугодии 2014 года рост дохода
услуги «Интернет Дома» составил более 15%.
Количество пользователей услуги "Интернет Дома" увеличилось на 26%
до 320 819
абонентов, по сравнению с результатами на конец июня 2013 года. Кроме того, покрытие сети услуги проводного интернета с июля 2014 года расширилось за счет включения четырех новых городов Казахстана - Балхаш, Рудный, Абай, Хромтау.
Социальный вклад
Компания продолжает социальный проект WiFi Bus и подключает городские автобусы к скоростному 3G интернету. Во II квартале WiFi Busы от Beeline вышли на маршруты в Уральске, Кокшетау и Туркестане. Всего уже более 120 автобусов в 6 городах страны радуют своих пассажиров бесплатным интернетом от Beeline.
Традиционная акция «Звонок Однополчанину» прошла с мая по июнь. Ветеранам ВОВ и труженикам тыла была предоставлена возможность бесплатно позвонить в любую точку страны и мира, чтобы пообщаться с однополчанами, друзьями, родственниками.
Также, компания запустила новый республиканский благотворительный проект «Безграничные возможности», в рамках которого к бесплатному скоростному интернету подключаются социальные учреждения по всему Казахстану. В списке на подключение - детские дома, областные школы-интернаты, центры адаптации людей с ограниченными возможностями. До конца 2014 года будут подключены 8 объектов в 6 городах Казахстана.
Ключевые показатели деятельности Beeline Казахстан
За дополнительной информацией можно обратиться:
|BEELINE Казахстан, млн тенге
|
2 кв. 14
|
2 кв. 13
|
2014/2013
|Общий доход
|
33 920
|
31 300
|
8,4%
|EBITDA
|
16 530
|
14 989
|
10,3%
|EBITDA маржа, %
|
48,7%
|
47,9%
|
0,8 р.р.
|Capex, USD
|
17 337
|
37 228
|
-53,4%
|
|
|
|
|Mobile
|
|
|
|Абоненты ('000)
|
9 568
|
8 796
|
8,8%
|ARPU (тенге)
|
1 057,8
|
1 101,5
|
-4,0%
|MOU
|
326,1
|
300,5
|
8,5%
Служба по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан,
8 (727) 350-05-75 внутр. 116-44, [email protected]
Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК.
На правах рекламы.