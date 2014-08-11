Сегодня, 11 августа, на площади им. Абая прошли Абаевские чтения, которые ежегодно проводят сотрудники городской библиотекой им. М.Горького. abai3 - Абай - это тончайший знаток родного языка, всегда думал о будущем, об опыте жизни, которым человек не смеет пренебрегать, воспевал победу добра и разума над злом и неразумением, - говорит заместитель директора библиотеки им. М.Горького Райхан АЙТЖАНОВА. - Абай КУНАНБАЕВ родился 10 августа 1845 года, и ежегодно мы проводим чтения, посвященные великому поэту. Абай мечтал о свободе своего народа. Принять участие в Абаевских чтениях пришли местные писатели-поэты Камидолла БЕРДИГАЛИЕВ, Акмаржан ТАУБАЕВА, Улдай САРИЕВА и другие. А также песню «Айттым сәлем, Қаламқас» на стихи Абая исполнил певец областной филармонии Айбар ХАЙЫРХАНОВ, а Катимолла БЕРДИГАЛИЕВ исполнил песню «Көзімнің қарасы». Также прозвучали стихи и слова назидания Абая в исполнении читателей библиотеки. - Мы ждем всех, кто не равнодушен к трудам великого поэта. Специально для наших горожан мы проводим в эти дни открытую выставку «Абайдың сөзі - қазақтың бойтұмары», где все желающие могут ознакомится с творчеством поэта, - подытожила Райхан АЙТЖАНОВА. abai2 abai abai4