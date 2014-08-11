Источник: news.nur.kz Сегодня, 9 августа, около 15 часов дня на проспекте Санкибай батыра столкнулись водовоз и машина инкассаторов. В результате столкновения водовоз улетел в арык, сообщает газета "Диапазон".  
В автомобиле находились водитель и его маленький сын. Мужчина получил ранение головы и ног. У мальчика внешних повреждений нет. Медики обследуют его.
В авто инкассаторов были двое сотрудников, у них внешние легкие травмы. Их машина перевернулась.

По словам очевидцев, водитель инкассаторов поворачивал на перекрестке налево, а водовоз не уступил.