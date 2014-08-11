Статистика утверждает, что в текущем году в целом по области естественный прирост населения по сравнению с соответствующим периодом 2013 года увеличился на 5%. Естественный прирост наблюдался во всех районах области в основном за счет родившихся. Число родившихся увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 70 человек. Самый высокий рост рождаемости по области приходится на областной центр - 29,86 на 1000 человек, а также Жылыойский и Исатайский районы -29,16 и 27,42 соответственно. За этот же период произошло снижение зарегистрированных смертей на 11,6%, детей до 1 года на 9,5%. Число детей, умерших в возрасте от 1 года до 5 лет, за январь-июнь 2014 года составило 15 человек, что на 7,1% больше соответствующего периода прошлого года. Наибольший удельный вес среди зарегистрированных случаев смертей приходится на болезни системы кровообращения. С начала текущего года зарегистрировано 222 случая смертей от новообразований, 165 - от несчастных случаев, отравлений и травм, что соответственно на 12,6% и 25,3% меньше соответствующего периода 2013 года.