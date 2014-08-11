Особое внимание хочу обратить на "желание людей работать " . Работать не всегда приятно . Однако если посмотреть на тех людей , которые ведут бесцельную, праздную , наполненую скукой жизнь - это дети , которые уныло смотрят на своих родителей , когда им просто не чем заняться. Если вспомнить времена , когда старшеклассники были заняты в летнее время на производстве , особенно это практиковалось в сельской местности , насколько у них был высокий моральный дух. Когда люди чем -то заняты , когда они чего -то добиваются это очень высоко поднимает моральный дух. Пенсионеры , которым больше нечего добиваться в жизни, чахнут и умирают от безделья, об этом свидетельствует статистика. А если взять тех пенсионеров , которые заняты на производстве или очень заняты своими домашними делами , или помогают своим детям воспитывать внуков , то глядя на таких, понимаешь , что аптеки и цены на лекарства их не особо интересуют. Они заняты и при чем они чувствуют свою ценность и нужность своему окружению, но и моральный дух у таких людей не низок. А те кто не любит работать , перекладывают груз на плечи окружающим . Они часто являются обузой для других. Трудно уживаться с бездельниками, они способны вогнать в депрессию своих окружающих.Таким хочется побольше выходных, короче рабочий день, длительные отпуска, при этом не быть обделенным высокой заработной платой .Любому работателю хочется окружать себя трудолюбивыми и целеустремленными сотрудниками. Но занять и обеспечить их работой , это задача владельца. А ведь есть такие сотрудники , скажу про них , это ценные люди для общества , которые находясь в отпуске или в праздничные дни , не могут обходиться без работы и рвутся в производство. Такие люди займут себя и в выходные дни. Даже поехав отдыхать они найдут себе занятия и устроят очень активный отдых. Если человек очень трудолюбив , что бы с ним в жизни не произошло , он всегда выйдет из любых финансовых трудностей и восстановит то что имел . Для примера могу привести страну Япония , в которой случались глобальные несчастные случаи , но Япония как была так и есть , многие авто владельцы могли беспокоиться о том что на рынок перестанут поступать автомобили японского производства , но этого не случилось , ничего не изменилось . Это говорит о том , что люди проживающие в этой стране очень трудолюбивы , они очень много трудятся . Трудолюбие в людях ,это то что очень ценно для страны.