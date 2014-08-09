grant_mg 1 Стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов - 2014, передает Kazpravda.kz.  Список опубликован в общенациональных ежедневных газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" 9 августа. В этом году выделены 34 165 образовательных грантов, в том числе 2 530 – для обучения в подготовительных отделениях вузов, 31 635 грантов – для приема на I курс (по очной форме обучения – 31 135, по заочной – 500 грантов). 12 600 мест выделено на технические науки и технологии, 5 864 мест - на педагогические специальности, 2 670 мест - на сельскохозяйственные и ветеринарные науки. В конкурсе на присуждение образовательных грантов приняли участие 69 624 человек, из них 1 732 обладателя нагрудного знака "Алтын белгi", 322 выпускника Назарбаев интеллектуальных школ, 179 победителей международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, 921 победитель международных и республиканских научных соревнований по общеобразовательным предметам и 891 победитель республиканских и международных спортивных соревнований.