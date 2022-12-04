Восьмилетний мальчик спас двух тонущих детей в Атырау

Они провалились под лёд. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что третьего декабря двое детей 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лёд треснул и дети оказались в воде. Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай стал очевидцем этого и бросился на помощь. - Когда я увидел тонущих детей, моей единственной мыслью было спасти их, потому что течение было сильное. Не раздумывая, я побежал к проруби во льду и вытащил двоих детей из воды. Я сделал всё, что мог, - сказал маленький спаситель. Прибывшие на место полицейские оказали детям пом