По словам(на фото), в отделении лечебной физкультуры проходят реабилитационное лечение пациенты с патологиями верхних и нижних конечностей после перенесенных травм или при хронических болезненных состояниях: атрофии и гипертрофии плечевого сустава, кисти руки, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов и другие патологические состояния.- Наши больные выполняют пассивные упражнения на специальных роботизированных тренажерах европейского производства (Франция), - рассказал специалист. - Во время занятий на таких тренажерах мышцы пациентов расслаблены. Врач с помощью пульта управляет тренажером, на котором роботизированный механизм приводит в движение больной сустав, то есть малоподвижная рука или нога поднимается до того момента, пока пациент не почувствует боль. Это положение фиксируется под данным углом градуса, затем сустав опускается. С каждым днем угол подъема на тренажере увеличивается на определенное количество градусов, тем самым увеличивается нагрузка. Таким образом, пациент разрабатывает больную руку или ногу.Выполнение пассивных упражнений на тренажерах для реабилитации оказывают благотворное влияние на организм пациента, возвращают ему частичную или полную подвижность. Кроме пассивных упражнений, после частичного улучшения больные могут приступить к более активным упражнениям на обычных тренажерах – шведской стенке и так далее.- Комплекс пассивных и активных упражнений, выполняемых пациентами, улучшает кровообращение в больных суставах, способствует усилению работы мышц, добавил Серик Газизов. - Например, для больных, перенесших операцию на травмированный сустав, лечебная физкультура проводится уже через месяц. Вначале пациенты выполняют под руководством инструктора обычные посильные упражнения на сгибание и разгибание для разогрева, затем занимаются на роботизированных тренажерах. Реабилитационный курс занятий проводится в течение 10 дней, затем столько же дней пациент отдыхает. После отдыха больной возобновляет курс лечебных занятий. Итак, реабилитация проводится до тех пор, пока не восстановятся двигательные функции больных суставов. Это происходит индивидуально у каждого пациента, кто-то быстрее, а кто-то медленнее восстанавливается. Тем не менее, уже в конце первого курса лечебной физкультуры у пациента наблюдается положительная динамика при ходьбе и других физических нагрузках.Кроме лечебной физкультуры, пациенты с суставными заболеваниями проходят физиотерапевтическое лечение, способствующие выздоровлению и избавлению от мучительных болей, такие как: массаж, парафинотерапия, электросонтерапия, магнитотерапия, лазерная терапия, электротерапия, лучевая терапия, светолечение, ультрофиолетовое облучение и многое другое.Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.