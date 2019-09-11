Банный комплекс популярен среди горожан, прежде всего тем, что здесь каждый может получить отдых для тела и души по своему вкусу и кошельку. Светлый интерьер с комнатными растениями и комфортной мягкой мебелью уже с порога располагает своих клиентов по-домашнему уютной атмосферой.В комплексе работает общественная баня с женским и мужским отделениями. В каждом отделении просторные моечные и парные из натурального дерева, а также душевые кабинки.Если же вы решили провести выходные или праздники со своей компанией, то к вашим услугам VIP –минисауны, которые кроме душевых кабинок оборудованы небольшим бассейном и зоной отдыха. А в парных можно поддать влажного парку, очень полезного для здоровья. Причем, подачу пара можно регулировать.Для тех, кто хочет после бани достигнуть релакса, могут воспользоваться услугами расслабляющего массажа. Если же Вы забыли какие-то банные принадлежности, то здесь сможете купить мыло, шампунь, добротный дубовый веник - в общем, все, что нужно для правильного отдыха в бане.Также можно воспользоваться услугами парикмахерской: подстричься или сделать укладку. После чуть утомительного, и в то же время живительного банного процесса Вы можете не торопясь передохнуть и заказать горячие или прохладительные напитки.Баня – это место вечной молодости и красоты. Посетив банный комплекс «Бейбарс», Вы познаете наслаждение от отдыха в лучших старинных банных традициях. Вы восстановите силы, словно заново родившись, и Вам еще раз захочется вернуться сюда.- Мы стараемся создать все для комфортного и оздоровительного отдыха наших клиентов, - рассказал директор банного комплекса «Бейбарс» Нуртас Курмангалиев. - Вам понравятся и наши демократические цены. Вход в общественную баню стоит 500 тенге для взрослых и 250 тенге для детей до 10 лет. Стоимость минисауны 3000 тенге за час. А по вторникам и средам у нас День пенсионеров и студентов, для них специальная цена – 400 тенге. Ветераны ВОВ обслуживаются бесплатно. Хочу также отметить, что к нашему банному комплексу удобные подъездные пути.Банный комплекс «Бейбарс» - место приятного отдыха для всех!