Врачи рассказали о состоянии избитого школьника в Семее

По информации управления здравоохранения области Абай, у 11-летнего мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематому на голове и синяки на ногах. Врачи оказали ему медицинскую и психологическую помощь. Состояние ребёнка стабильное, его жизни ничего не угрожает. Сейчас он под наблюдением педиатра, травматолога и невролога.

Напомним, школьника избили 24 февраля. Два дня спустя новый аким области Абай провёл совещание по этому поводу. В отношении руководства школы №9 начато служебное расследование. Подростков, напавших на мальчика, хотят отправить в спецшколу, а их родителей могут лишить родительских прав.