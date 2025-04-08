«Временами дождь»: прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 9 апреля

Ночью температура опустится до +4+6 градусов. Возможны дождь, гроза.
Ветер северо-западный: 9-14 м/с, ночью порывы - 18м/с.
В Атырауской области днем +16 +18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ночью +8+10. Ветер юго-восточный: 9-14 м/с, ночью порывы 15-18м/с.
Днем в Актюбинской области +20+22 градусов. Ночью +6+8. Осадков не наблюдается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
В дневное время в Мангистауской области будет +17+19 градусов тепла. Ночью: +10+12. Днем переменная облачность, без осадков, а ночью с периодичностью возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный: 9-14 м/с.
Ранее мы передавали прогноз погоды на 8 апреля.
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