Популяция сайгаков вплотную приближается к пяти миллионам особей.

Популяция сайгаков в Казахстане продолжает стремительно расти и, по последним данным, уже практически достигла отметки в 5 миллионов особей. На этом фоне в Министерстве экологии и природных ресурсов РК намерены снова провести принудительное регулирование её численности, сообщает телеканал КТК.

О планах ведомства высказался вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев:

- В прошлом году, вы знаете, был. В этом году будет регулирование аналогичным образом, то есть этим будут заниматься специализированные организации. Этот вопрос сейчас уточняется, поскольку нужно на каждый период изъятия, нужен специализированный научный подсчет, научно обоснованный объем изъятия.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается три крупные популяции сайги. Самой многочисленной остается уральская группа, перешагнувшая порог в 2,5 миллиона особей. Бетпакдалинская популяция увеличилась почти до 2 миллионов, а устюртская составляет около 120 тысяч голов.

В то же время от рекордного роста численности животных продолжают нести убытки отечественные аграрии. Так, в Карагандинской области сайгаки полностью уничтожили и вытоптали молодые посевы. А в Актюбинской области местным жителям и вовсе пришлось организовать круглосуточные мобильные группы, чтобы силами добровольцев защищать свои сельскохозяйственные поля от нашествия сайги.

Источник: КТК