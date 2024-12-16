Алкомаркет лишили лицензии за ночную продажу алкоголя в Уральске

Предпринимателя оштрафовали и приостановили лицензию на три месяца.

В Уральске специализированный суд по административным правонарушениям привлёк индивидуального предпринимателя к ответственности за продажу алкоголя в ночное время.

В ночь на 30 ноября 2024 года в магазине продали алкоголь после 23:00, что запрещено законом. На судебном заседании предприниматель признала свою вину, объяснив, что считала, будто её алкомаркет может работать как бар, где такие ограничения не действуют.

Суд, рассмотрев материалы дела, включая рапорт полиции, свидетельские показания и протокол об административном правонарушении, подтвердил факт нарушения. Доводы предпринимателя о том, что её алкомаркет приравнивается к бару, были отклонены.

Индивидуальный предприниматель признана виновной. Ей назначен штраф в размере 103 376 тенге, а также приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкоголя сроком на три месяца.