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Социум

Алкомаркет лишили лицензии за ночную продажу алкоголя в Уральске

Предпринимателя оштрафовали и приостановили лицензию на три месяца.
Жулдызхан Хасангалиева
Алкомаркет лишили лицензии за ночную продажу алкоголя в Уральске

В Уральске специализированный суд по административным правонарушениям привлёк индивидуального предпринимателя к ответственности за продажу алкоголя в ночное время. 

В ночь на 30 ноября 2024 года в магазине продали алкоголь после 23:00, что запрещено законом. На судебном заседании предприниматель признала свою вину, объяснив, что считала, будто её алкомаркет может работать как бар, где такие ограничения не действуют.  

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Суд, рассмотрев материалы дела, включая рапорт полиции, свидетельские показания и протокол об административном правонарушении, подтвердил факт нарушения. Доводы предпринимателя о том, что её алкомаркет приравнивается к бару, были отклонены.

Индивидуальный предприниматель признана виновной. Ей назначен штраф в размере 103 376 тенге, а также приостановлено действие лицензии на розничную продажу алкоголя сроком на три месяца.

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