Вытрезвители будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники в Уральске

Провести ночь в вытрезвителе – перспектива малопривлекательная. Но впереди новогодние праздники, и перебор с алкоголем может привести в это учреждение.

Провести ночь в вытрезвителе – перспектива малопривлекательная. Но впереди новогодние праздники, и перебор с алкоголем может привести в это учреждение. В Советском Союзе вытрезвители запомнились как места жёстких методов и унижений. Холодная ванна, нашатырный спирт и страх потерять работу – всё это вызывало у людей недоверие и тревогу.

Вытрезвитель 1940 годы. Фото: adfave.ru

Сегодня всё изменилось. В Казахстане такие учреждения стали отделениями временной адаптации и детоксикации. Здесь пациентов встречают не милиционеры, а врачи. Они проверяют уровень опьянения, оказывают помощь, если нужно, и размещают в палате.

Фото предоставлено заведующим ЦВАД

В Уральске работает несколько таких центров, но государственный – всего один. Он рассчитан на 40 коек, и в обычные дни этого достаточно. Но в праздники, особенно с 26 декабря по 5 января, количество пациентов значительно увеличивается.

Фото предоставлено заведующим ЦВАД

— В новогодние праздники мы всегда готовы к повышенной нагрузке, – рассказывает заведующий центром Бекет Мурзахметов. — Поступают в основном мужчины от 30 до 60 лет. Работать помогает слаженность нашей команды, взаимодействие с полицией и скорой помощью.

Алкоголь остаётся серьёзной проблемой в регионе. В Уральске зарегистрировано более 3000 человек, страдающих зависимостью. Среди них около 500 – женщины.

Но сегодня вытрезвители – это не про наказание, а про поддержку. Здесь не только помогают пережить тяжёлую ночь, но и могут подсказать, как начать путь к трезвости.

Фото предоставлено заведующим ЦВАД