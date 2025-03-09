Выяснилось, как интим влияет на результаты спортсменок

Некоторые эксперты по интиму говорят, что секс перед соревнованиями снижает эффективность.

Одни эксперты по интиму говорят, что секс перед соревнованиями снижает эффективность, а другие, что, наоборот, помогает показать наилучший результат.

Доказанной эффективности, повышающей результаты нет, однако ученые установили, что кое-что интим все же может делать.

Для женщин секс может действовать как легальный допинг: дело в том, что во время любовных игр в организме повышается уровень тестостерона, а с ним улучшаются показатели скорости и выносливости.

Ранее были названы 6 причин, по которым пары перестают заниматься сексом.



